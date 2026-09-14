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Опубликовано 14 сентября, 00:01

Маск анонсировал запуск ИИ-суперкомпьютеров на орбиту в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

SpaceX планирует в 2027 году вывести на орбиту системы искусственного интеллекта на базе NVIDIA Vera Rubin NVL72. Об этом заявил Илон Маск у себя в соцсети X.

«Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72», — написал предприниматель.

Речь идёт об оптимизированной для космоса версии системы Vera Rubin NVL72. По данным NVIDIA, она должна стать основой для первого поколения спутников Starmind, предназначенных для выполнения ИИ-вычислений на орбите.

Глава OpenAI поддержал призыв сдерживать темпы развития мощного ИИ
Глава OpenAI поддержал призыв сдерживать темпы развития мощного ИИ

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не станет проводить первичное размещение акций в 2026 году. Компания решила не спешить с выходом на биржу на фоне вопросов о безопасности искусственного интеллекта. Руководитель OpenAI не уточнил, может ли IPO состояться в 2027 году. По его словам, сейчас OpenAI сосредоточена на контроле за развитием моделей и не испытывает давления со стороны инвесторов в вопросе размещения акций.

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Виталий Приходько
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