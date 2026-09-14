Маск анонсировал запуск ИИ-суперкомпьютеров на орбиту в 2027 году

SpaceX планирует в 2027 году вывести на орбиту системы искусственного интеллекта на базе NVIDIA Vera Rubin NVL72. Об этом заявил Илон Маск у себя в соцсети X.

«Я почти не сомневаюсь, что в следующем году SpaceX будет запускать в космос ИИ-компьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL72», — написал предприниматель.

Речь идёт об оптимизированной для космоса версии системы Vera Rubin NVL72. По данным NVIDIA, она должна стать основой для первого поколения спутников Starmind, предназначенных для выполнения ИИ-вычислений на орбите.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не станет проводить первичное размещение акций в 2026 году. Компания решила не спешить с выходом на биржу на фоне вопросов о безопасности искусственного интеллекта. Руководитель OpenAI не уточнил, может ли IPO состояться в 2027 году. По его словам, сейчас OpenAI сосредоточена на контроле за развитием моделей и не испытывает давления со стороны инвесторов в вопросе размещения акций.