Путин заявил о работе России над мирным урегулированием на Украине

Россия работает над мирным урегулированием украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка». Политик затронул эту тему, говоря о решении гуманитарных вопросов в Алёшках Херсонской области.

«Мы этим тоже занимаемся, также, как и вопросами мирного урегулирования самого украинского кризиса», — сказал глава государства.

В районе Алёшек с 27 октября действует режим тишины для проведения гуманитарной операции. Договорённости предусматривают доставку помощи и безопасный выезд мирных жителей, желающих покинуть город. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пауза рассчитана до 22:59 мск 1 ноября. Все последние новости о гуманитарной операции в Алёшках собраны в специальной теме Life.ru.

Утром 29 октября Лантратова сообщила, что отправляется на гуманитарную миссию вместе с иностранными журналистами, включая представителей американских СМИ. Накануне она рассказала о подготовке маршрутов для доставки грузов и эвакуации населения.