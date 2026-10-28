Лавров подписал пакет документов с интеграционными объединениями стран Африки 

Россия заключила пакет соглашений с крупнейшими региональными объединениями Африки. Документы на полях третьего саммита Россия — Африка в Москве подписал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в российском МИД.

Договорённости охватывают несколько ключевых интеграционных структур континента. В частности, меморандумы о взаимопонимании подписаны с Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки, а также Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Отдельный блок документов посвящён конкретным направлениям сотрудничества. Россия согласовала планы действий с Комиссией Африканского союза на 2027–2029 годы, а также с Общим рынком Восточной и Южной Африки, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.

Подписание соглашений расширяет договорную основу взаимодействия Москвы не только с отдельными африканскими государствами, но и с организациями, объединяющими сразу несколько стран. Такой формат позволяет выстраивать сотрудничество на региональном уровне.

В МИД назвали подписанные документы солидным пакетом договорённостей. При этом подробности предусмотренных ими мероприятий и финансовые условия в опубликованном сообщении не приводятся.

Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. В его повестку входят торговля, инвестиции, промышленность, энергетика и развитие совместных проектов. По итогам встречи лидеры также намерены принять общий план действий на ближайшие три года.