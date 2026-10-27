Сергей Лавров обвинил украинских боевиков в подготовке терактов в африканских странах ради ухудшения их отношений с Россией. Об этом глава МИД РФ заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ континента.

По словам министра, появляется всё больше свидетельств того, что некоторые западные страны, включая Францию, привлекают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Подобные действия направлены прежде всего против государств, активно развивающих сотрудничество с Москвой.

Особую обеспокоенность Лавров выразил ситуацией в Сахеле, где вопросы безопасности приобретают всё большую актуальность. При этом угроза распространяется и на север Африканского континента.

Ранее Life.ru рассказывал об обвинениях Киева в поддержке террористических группировок в Мали. 11 октября вице-президент комиссии по обороне Переходного совета республики Фусейну Уаттара заявил, что действующие в стране боевики получают оружие и финансовую помощь из-за рубежа. По его словам, в снабжении радикалов участвуют украинские наёмники, а наиболее существенную поддержку оказывает военная разведка. Малийский политик также обвинил в содействии вооружённым формированиям государства, которые назвал колониальными державами.