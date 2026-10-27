Захарова заявила о попытках запугать гостей саммита «Россия — Африка»

Иностранных участников саммита «Россия — Африка» пытались запугать и переманить на другие мероприятия, чтобы они отказались от поездки в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками медиафорума «Россия — Африка».

По словам дипломата, о попытках повлиять на гостей она узнала от журналистов и коллег. Одним участникам, как утверждает Захарова, пытались угрожать, других старались заинтересовать альтернативными мероприятиями.

«Я знаю, что <...> кого-то пытались запугать, кого-то пытались заманить», — сказала представитель МИД.

Захарова также выразила мнение, что африканские страны выдержали внешнее давление и не изменили своей позиции в отношении сотрудничества с Россией, несмотря на предложения западных кредитов, продовольствия и политической поддержки.

Дипломат поблагодарила иностранных гостей за приезд и готовность к совместной работе. Она выразила уверенность, что третий саммит «Россия — Африка» принесёт крупные решения и конкретные результаты.

Мероприятие пройдёт в Москве 28–29 октября. В первый день Владимир Путин встретится с руководителями ведущих африканских организаций, а вечером устроит торжественный приём в Грановитой палате Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что участие в саммите подтвердили 48 из 54 африканских государств. При этом 22 страны будут представлены на уровне глав государств. В программу включены десятки деловых мероприятий, посвящённых торговле, инвестициям, энергетике и современным технологиям. По итогам встреч планируется принять три ключевых документа и подписать более 30 соглашений.