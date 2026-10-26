СМИ, блогеры и наследники лидеров Африки: Москва принимает масштабный медиафорум

Более 200 представителей 46 африканских государств примут участие в медиафоруме «Россия — Африка», который проходит в Москве с 26 по 29 октября. В российскую столицу приглашены руководители крупнейших телеканалов континента, популярные блогеры, эксперты и политики. Инициатором мероприятия выступил RT, организационное сопровождение обеспечивает Фонд Росконгресс.

Главной темой встреч станет роль средств массовой информации в развитии Африки, укреплении связей между странами континента и формировании его образа за рубежом. Участники также обсудят новые форматы сотрудничества российских и африканских редакций.

Среди заявленных гостей — генеральный директор Африканского вещательного союза Грегуар Нджака и министр коммуникаций и СМИ Центральноафриканской Республики Эварист Нгамана. Российскую сторону представят первый заместитель главного редактора RT Елизавета Бродская, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и руководитель ТАСС Андрей Кондрашов.

Первые два дня форум принимает Национальный центр «Россия». Здесь запланированы встречи с руководителями африканских телеканалов и блогерами-миллионниками, а также тематические сессии RT, МИА «Россия сегодня» и ТАСС. С 28 октября работа продолжится в Гостином дворе, где состоится пленарное заседание с участием представителей СМИ и профильных ведомств России и африканских государств.

Особую программу организаторы подготовили на 29 октября. RT проведёт встречу с потомками известных африканских лидеров, истории которых легли в основу документального проекта «Африка: наследие великих» (African Legacy).

Помимо дискуссий, участники медиафорума проведут совместные эфиры с российскими редакциями и планируют подписать соглашения о сотрудничестве. Для иностранных гостей также предусмотрена культурная программа со знакомством с достопримечательностями Москвы.