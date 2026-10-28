Мост между континентами: Фоторепортаж Life.ru с саммита Россия — Африка

Журналисты Life.ru посетили не только официальную часть третьего саммита Россия — Африка, который проходит в Москве 28 — 29 октября, но и заглянули в закулисье, чтобы прочувствовать атмосферу мероприятия. Публикуем кадры с площадки саммита.

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Мероприятие проходит в Гостином дворе. Это историческая площадка в самом центре Москвы, расположенная в Китай-городе, рядом с Красной площадью, Кремлем и парком «Зарядье». Своё участие в саммите подтвердили 48 африканских государств, 22 из них представлены на уровне глав государств. Участие примут представители бизнеса, эксперты, учёные и руководители африканских СМИ. На саммит аккредитовано около 1,7 тыс. журналистов из 70 государств.

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

В первый день встречи обсуждается сотрудничество в рамках БРИКС, развитие технологий, в том числе ИИ, а также проблемы энергетики. Уже завтра, 29 октября, ожидаются диалоги на тему транспортного партнёрства, борьбы с эпидемиями, сотрудничества в области восстановления земель. Другие ключевые темы дня — гуманитарное сотрудничество, координация духовных ценностей, инициативы женщин-лидеров, а также влияние советско-африканских отношений на нынешнее взаимодействие, противостояние неоколониализму, наследие основателей суверенных государств Африки.

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Саммит Россия — Африка. Фото © Life.ru

Первый саммит Россия-Африка состоялся 23-24 октября 2019 года в Сочи. Его девиз звучал так: «За мир, безопасность и развитие». А второй прошёл 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее на форуме президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и страны Африки намерены утвердить совместный план действий на 2027–2029 годы. Документ станет основой дальнейшего сотрудничества Москвы с континентом.