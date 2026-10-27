Саммит Россия — Африка 28–29 октября: что известно о третьем саммите в Москве Оглавление Когда пройдёт саммит Россия — Африка в 2026 году Где пройдёт саммит и что известно о площадке Кто приедет на саммит Программа саммита: что известно на сегодняшний день О чём будут договариваться: торговля, энергетика, продовольствие, технологии Как проходили прошлые саммиты: Сочи 2019 и Санкт-Петербург 2023 Что изменится в Москве: перекрытия улиц 27–29 октября Ответы на частые вопросы Третий саммит Россия — Африка пройдёт в Москве 28–29 октября. Даты, программа, кто приедет, что обсудят и чем он отличается от саммитов 2019 и 2023 годов. Саммит Россия — Африка 2026: даты и место проведения. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Саммит Россия — Африка — ключевое событие в российско-африканских отношениях. Цель его проведения — укрепление всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России со странами Африки и интеграционными объединениями континента. Далее расскажем об особенностях саммита-2026, дате и месте его проведения и насыщенной программе.

Когда пройдёт саммит Россия — Африка в 2026 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2026 года № третий Саммит Россия – Африка состоится в Москве 28-29 октября 2026 года. Главная тема – «Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки». О подготовке к мероприятию Life.ru писали ещё в мае — Россия и Африка готовят новый саммит.

Где пройдёт саммит и что известно о площадке

Уже известно, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе. Это историческая площадка в самом центре Москвы, расположенная в Китай-городе, рядом с Красной площадью, Кремлем и парком «Зарядье». Выбор не случаен — данное место на протяжении веков было связано с торговлей, деловой активностью, международной коммуникацией.

Где пройдёт саммит Россия — Африка. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Кто приедет на саммит

Своё участие в саммите подтвердили 48 африканских государств, 22 из них будут представлены на уровне глав государств. В Москву уже прибыл президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Ганы Джон Драмани Махама и глава переходного периода Мали Ассими Гойта. Известно, что Путин проведёт не менее 20 встреч с африканскими лидерами. На пленарном заседании с российским лидером выступит президент Бурунди Эварист Ндайишимийе. Также в среду состоится торжественный приём.

В мероприятиях примут участие представители бизнеса, эксперты, учёные и руководители африканских СМИ. На саммит аккредитовано около 1,7 тыс. журналистов из 70 государств.

Программа саммита: что известно на сегодняшний день

Уже известно, что президент России будет говорить в том числе о новом миропорядке, основанном на принципе многополярности.

В первый день форума, 28 октября, участники обсудят экономическую кооперацию России и Африки. Среди заявленных тем также агропромышленное взаимодействие и образовательное партнёрство, новые технологии, в том числе ИИ, особенности сотрудничества на платформе БРИКС и вопросы энергетики.

29 октября ожидаются диалоги на тему транспортного партнёрства, борьбы с эпидемиями, сотрудничества в области восстановления земель. Другие ключевые темы дня — гуманитарное сотрудничество, координация духовных ценностей, инициативы женщин-лидеров, а также влияние советско-африканских отношений на нынешнее взаимодействие, противостояние неоколониализму, наследие основателей суверенных государств Африки.

О чём будут договариваться: торговля, энергетика, продовольствие, технологии

Основной вектор форума: Россию и Африку объединяет стратегическое стремление к многополярному мироустройству, основанному на взаимном уважении суверенитета и учете интересов всех сторон. На основе этой концепции будут строиться обсуждения всех вопросов, от экономических до гуманитарных.

Одна из самых важных и злободневных тем — гражданское применение технологий искусственного интеллекта. Стороны обсудят совместные исследовательские проекты, образовательные программы и механизмы партнерства в данной сфере.

Внимание также привлекает тема взаимодействия ЕАЭС и Африки. В числе возможных вопросов – рост торговли путём снижения регуляторных и инфраструктурных барьеров, изучения транспортно-логистических возможностей и сопровождения совместных проектов институтами развития. Особое внимание будет уделено промышленной кооперации, агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности, а также прямым контактам между деловыми кругами.

Известно, что страны Африки активно развивают промышленный потенциал. Поэтому среди ключевых тем — возможности реализации комплексных промышленных проектов, включая локализацию производства, передачу технологий и компетенций.

Как проходили прошлые саммиты: Сочи 2019 и Санкт-Петербург 2023

Президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу (четвертый слева) и президент РФ Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Саммита Россия-Африка в Парке науки и искусства «Сириус» в 2019 году. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Первый саммит Россия-Африка состоялся 23-24 октября 2019 года в Сочи. Его девиз: «За мир, безопасность и развитие».

Участниками стали делегации из 45 африканских государств, а также представители региональных организаций.

Второй саммит состоялся 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие делегации из 48 стран и пяти интеграционных объединений. Было подписано 161 соглашение в различных областях, от международного сотрудничества до науки и образования, а также о сотрудничестве по продовольственной безопасности, логистике и развитию совместных финансовых механизмов.

Члены делегации Республики Мали перед встречей президента переходного периода Республики Мали Гойты с президентом РФ Владимир Путиным в рамках второго саммита Россия – Африка в Константиновском дворце, 2023 год. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Что изменится в Москве: перекрытия улиц 27–29 октября

Из-за проведения саммита в Москве вводятся временные ограничения и перекрытия движения транспорта в центре города в период с 27 по 29 октября.

27 октября с 11:00 до окончания мероприятий ограничено движение по Краснопресненской набережной, улице 1905 года (от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда), Рочдельской улице (от улицы 1905 года до Трёхгорного Вала) и Мантулинской улице (от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда.

28 октября с 10:00 и 29 октября с 08:00 до окончания мероприятий закрыт проезд на ключевых центральных участках, включая Тверскую, Моховую, Петровку, Охотный Ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также ряд прилегающих улиц, проездов и мостов. С 10:00 до окончания мероприятий перекрываются улицы Ильинка и Варварка. С 16:00 и 29 октября с 08:00 до окончания мероприятий ограничивается движение по улице Волхонка, Ленивке, Соймоновскому проезду и части Пречистенской набережной.

Также с 00:01 28 октября до 23:59 29 октября будет запрещена парковка на улице Волхонка.

Ответы на частые вопросы

Когда пройдёт третий саммит Россия-Африка?

Третий саммит Россия-Африка пройдёт 28-29 октября 2026 года.

Где пройдёт саммит Россия — Африка?

Саммит Россия — Африка пройдёт в Москве в Гостином дворе.

Когда был прошлый саммит?

Прошлый саммит Россия — Африка состоялся 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

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Авторы Екатерина Субботина