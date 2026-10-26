Лидеры Ганы и Мали прибыли в Москву на саммит Россия — Африка

За два дня до открытия саммита Россия — Африка в Москву прибыли лидеры Ганы и Мали. Президент Джон Драмани Махама и глава переходного периода Ассими Гойта примут участие во встрече, назначенной на 28–29 октября. Об их прибытии сообщает РИА «Новости».

Для ганской стороны одной из ожидаемых тем визита остаются переговоры с Владимиром Путиным. Ещё в августе министр иностранных дел страны Самуэль Окудзето Аблаква сообщил, что Махама надеется встретиться с российским президентом на полях саммита. Гойта прилетел в столицу утром 26 октября — его самолёт принял один из московских аэропортов.

Саммит объединит дипломатическую и деловую повестку. Пока главы государств обсуждают отношения между странами, участники Экономического и гуманитарного форума в Гостином дворе займутся вопросами торговли, инвестиций и совместных проектов. В программе — более 30 сессий и дискуссий, а также пленарное заседание.

Среди тем — развитие промышленности, передача технологий, надёжность поставок продовольствия и обеспечение энергией. Гуманитарная часть охватит здравоохранение и развитие человеческого капитала, технологическая — цифровизацию и инновации. Программа разбита на четыре блока, связывающих вопросы суверенитета с экономикой и качеством жизни.

Пленарное заседание самого саммита намечено на 29 октября. Как сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова, его проведут Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, возглавляющий Африканский союз. После заседания запланирована совместная пресс-конференция.

Столица впервые принимает российско-африканский саммит. Начало формату положила встреча в Сочи в 2019 году, следующая состоялась в Санкт-Петербурге в 2023-м. Теперь обсуждение экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов продолжится в Москве.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин проведёт не менее 20 двусторонних встреч с африканскими лидерами. О предстоящем графике президента сообщил журналист Павел Зарубин.