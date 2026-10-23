Тверская, набережные и мосты: где в Москве перекроют движение из-за саммита Россия — Африка

Водителям в Москве придётся менять привычные маршруты сразу в четыре октябрьских дня. Из-за саммита Россия — Африка движение ограничат 24, 27, 28 и 29 октября. Под перекрытия попадут центральные улицы, мосты и набережные, предупредили на портале мэра и Правительства Москвы.

Первые ограничения начнут действовать уже в субботу, 24 октября. С 09:00 до 12:00 для автомобилей закроют участки Тверской, Моховой, Большой Никитской и Петровки, а также Охотный Ряд и Москворецкую улицу. В этот же день перекроют Театральный и Китайгородский проезды, Старую и Новую площади, Кремлёвскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.

В субботу с 09:00 до 12:00 также нельзя будет проехать по Ильинке и Варварке. На этих двух улицах ограничения повторятся в среду, 28 октября, с 10:00 до окончания мероприятия. В тот же день снова закроют движение по Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотному Ряду и Москворецкой улице. Аналогичные перекрытия запланированы на четверг, 29 октября, с 08:00 до завершения мероприятия.

Отдельные ограничения затронут район Волхонки. Помимо неё, 24 октября с 09:00 до 12:00 закроют Ленивку, Соймоновский проезд и часть Пречистенской набережной между Большим Каменным мостом и Новокрымским проездом. Повторные перекрытия этих участков намечены на 28 октября с 16:00 и 29 октября с 08:00 — в обоих случаях до окончания мероприятий.

Во вторник, 27 октября, с 11:00 движение ограничат на Краснопресненской набережной. В список также вошли участки улицы 1905 года, Рочдельской и Мантулинской. Дороги откроют после завершения мероприятия.

Кроме того, на Волхонке 24, 28 и 29 октября там запретят парковку. Городские власти рекомендуют заранее проверять маршруты и по возможности пользоваться метро. Даты перекрытий также указаны в официальном календаре столичного Дептранса.