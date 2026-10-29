Путин и глава Афросоюза делают заявления для СМИ после форума «Россия — Африка»
Эварист Ндайишимийе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин и лидер Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе выступают с заявлениями для СМИ по итогам саммита «Россия — Африка». Как ожидается, лидера не ограничатся формальными заявлениями.
Пресс-конференция проходит в Кремле.
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Ранее Владимир Путин собрал участников форума «Россия — Африка» на рабочем завтраке в Кремле. Лидеры за столом продолжили обсуждение дальнейшего сотрудничества Москвы и стран континента.