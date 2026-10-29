Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 20:14

Путин и глава Афросоюза делают заявления для СМИ после форума «Россия — Африка»

Эварист Ндайишимийе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Эварист Ндайишимийе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе выступают с заявлениями для СМИ по итогам саммита «Россия — Африка». Как ожидается, лидера не ограничатся формальными заявлениями.

Пресс-конференция проходит в Кремле.

«Самый мощный бумеранг»: Журналист из Британии раскритиковал санкции на фоне саммита Россия — Африка
«Самый мощный бумеранг»: Журналист из Британии раскритиковал санкции на фоне саммита Россия — Африка

Ранее Владимир Путин собрал участников форума «Россия — Африка» на рабочем завтраке в Кремле. Лидеры за столом продолжили обсуждение дальнейшего сотрудничества Москвы и стран континента.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar