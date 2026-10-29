Путин сообщил о желании стран Африки открыть новые центры русского языка

Лидеры африканских государств поддержали расширение сети центров изучения русского языка и филиалов российских университетов на континенте. Соответствующие предложения обсуждались во время встреч в Кремле, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Наши африканские партнёры поддержали идею расширения в своих странах сети филиалов российских вузов, создания новых образовательных центров, способствующих популяризации русского языка, науки и культуры», — заявил российский лидер.

По словам Путина, интерес африканских государств не ограничивается исключительно образовательными программами. Некоторые участники переговоров предложили открыть в своих странах российские культурные учреждения.

«Несколько коллег говорили об открытии домов культуры России», — добавил президент.

Сотрудничество в сфере образования стало одной из важных тем третьего саммита Россия — Африка. Москва намерена расширять возможности изучения русского языка непосредственно на континенте, чтобы местные жители могли получать необходимые знания для дальнейшего обучения в российских университетах.

Ранее Владимир Путин сообщил о работе 58 российских образовательных центров в 29 странах Африки. Выступая 28 октября на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, президент подчеркнул, что Москва содействует открытию филиалов отечественных университетов, где иностранные студенты могут заранее изучать русский язык и готовиться к поступлению в российские вузы.