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Опубликовано 23 октября, 17:32

РПЦ содержит 13 школ в пяти странах Африки для более 2200 детей

Обложка © Telegram/Патриарший экзархат Африки

Обложка © Telegram/Патриарший экзархат Африки

Русская православная церковь поддерживает 13 образовательных учреждений в пяти африканских странах. В них обучаются 2213 детей, сообщили РИА «Новости» в Патриаршем экзархате Африки.

Школы работают в Кении, Уганде, Танзании, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. Среди них есть как общеобразовательные учреждения, так и воскресные школы, действующие при православных приходах.

«Русская православная церковь содержит 13 образовательных учреждений в пяти странах Африки: Кения, Уганда, Танзания, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго. Общее количество учащихся в них составляет 2213 человек», — рассказали представители экзархата.

В РПЦ пояснили, что одной из серьёзных проблем для африканских семей остаётся недоступность школьного образования. Поэтому церковь не только открывает собственные учебные заведения, но и берёт под свою опеку уже существующие школы.

Образовательные проекты стали частью более широкой социальной деятельности экзархата. Помимо школ, при православных общинах действуют приюты, монашеские общины, братства и сестричества. Для местных жителей также переводят и издают православную литературу на национальных языках.

Церковь участвует и в решении бытовых проблем населения. Среди её инициатив — раздача продуктов, бурение артезианских скважин и создание сельскохозяйственных хозяйств. Кроме того, в Кении ведётся работа над строительством первой клиники Патриаршего экзархата Африки.

Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного синода РПЦ 29 декабря 2021 года. В его состав входят Северо-Африканская и Южно-Африканская епархии. Возглавляет экзархат митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин.

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Ранее Life.ru сообщал, что священник РПЦ Георгий Максимов получил пожизненный почётный титул вождя народа игбо в Нигерии. 2 октября председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки рассказал о церемонии, после которой ему присвоили имя Озурумба I. Это ещё один пример деятельности Русской православной церкви на африканском континенте.

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Анастасия Никонорова
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