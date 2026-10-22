Синод РПЦ утвердил порядок принятия верующих из украинских церковных структур

Священный синод Русской православной церкви утвердил специальный документ для принятия священнослужителей и верующих из украинских церковных структур, которые РПЦ считает раскольническими. Новые указания предназначены для духовенства епархий Московского патриархата и должны служить руководством при рассмотрении подобных обращений.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода 22 октября. Постановление опубликовано в официальных журналах заседания на сайте Московского патриархата.

«Утвердить документ «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» в качестве руководства священнослужителям епархий Русской православной церкви», — говорится в постановлении.

Документ адресован непосредственно священнослужителям, которым предстоит заниматься вопросами присоединения.