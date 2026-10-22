Синод РПЦ утвердил порядок принятия верующих из украинских церковных структур
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Священный синод Русской православной церкви утвердил специальный документ для принятия священнослужителей и верующих из украинских церковных структур, которые РПЦ считает раскольническими. Новые указания предназначены для духовенства епархий Московского патриархата и должны служить руководством при рассмотрении подобных обращений.
Соответствующее решение было принято на заседании Синода 22 октября. Постановление опубликовано в официальных журналах заседания на сайте Московского патриархата.
«Утвердить документ «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» в качестве руководства священнослужителям епархий Русской православной церкви», — говорится в постановлении.
Документ адресован непосредственно священнослужителям, которым предстоит заниматься вопросами присоединения.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса. 19 октября министр заявил, что украинские власти начали оказывать давление на Украинскую православную церковь ещё до начала СВО. При этом около 11 тысяч верующих УПЦ ранее обратились с просьбой допустить их к судебному разбирательству о возможном прекращении деятельности Киевской митрополии в качестве третьих лиц.