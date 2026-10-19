Религиозный вопрос стал одним из факторов, спровоцировавших кризис на Украине. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране. По мнению дипломата, украинские власти начали оказывать давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) задолго до начала специальной военной операции.

Как заявил глава российского МИД, курс на ослабление УПЦ был взят ещё при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко*. Лавров считает, что действия тогдашнего руководства страны заложили основу религиозных противоречий, которые впоследствии стали частью более масштабного конфликта.

Отдельно министр остановился на положении русскоязычного населения. Он подчеркнул, что Москва продолжает выступать за соблюдение прав этих людей, в том числе проживающих на территориях, подконтрольных Владимиру Зеленскому.

«А вот режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных неотъемлемых прав людей», — заявил Лавров.

Затронул дипломат и тему ударов по украинской инфраструктуре. По его утверждению, российские войска не наносили ударов по гражданским объектам, только те, которые непосредственно снабжают ВСУ необходимой продукцией. Министр связал подобные атаки с действиями украинских военных против российских граждан.

Говоря о перспективах урегулирования, Лавров выразил мнение, что ни украинское руководство, ни его европейские партнёры пока не демонстрируют готовности к полноценным договорённостям. При этом глава МИД сообщил, что подробно обсудил с иранской стороной развитие ситуации вокруг Украины, последние события и действия России по достижению целей спецоперации.

Ранее Life.ru рассказывал о докладе МИД России, согласно которому под угрозой изъятия могут оказаться до трёх тысяч храмов и монастырей Украинской православной церкви. В ведомстве утверждали, что украинские власти получили основания для расторжения договоров пользования религиозными объектами после признания Киевской митрополии УПЦ аффилированной с Русской православной церковью. При этом сама УПЦ отвергла выводы украинской государственной службы и оспорила их в судах.

В сентябре Life.ru сообщал, что около 11 тысяч верующих присоединились к судебному разбирательству о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Прихожане направили заявления с просьбой привлечь их к процессу в качестве третьих лиц. Судебный спор связан с украинским законодательством, позволяющим ограничивать деятельность религиозных организаций, признанных связанными с РПЦ.

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