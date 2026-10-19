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Опубликовано 19 октября, 16:59

Лавров: РФ атаковала лишь объекты Украины, содействующие терактам в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не наносила ударов по гражданской инфраструктуре Украины, за исключением объектов, непосредственно снабжающих ВСУ продукцией для атак против российских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии выступил на совместной пресс-конференции в Тегеране после переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооружённых сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», — сказал Лавров.

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Ранее Владимир Путин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Выступая 15 октября на форуме-съезде «Деловой России», президент подтвердил отдельные попадания, однако оценил их последствия как несущественные.

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Александра Вишнякова
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