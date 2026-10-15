Путин: ВСУ продолжают атаковать российские НПЗ, существенного ущерба нет

Украинские силы продолжают попытки атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Отдельные попадания зафиксированы, однако существенных последствий нет, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России».

«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают», — сказал глава государства.