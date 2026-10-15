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Опубликовано 15 октября, 19:01

Путин: ВСУ продолжают атаковать российские НПЗ, существенного ущерба нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские силы продолжают попытки атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Отдельные попадания зафиксированы, однако существенных последствий нет, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России».

«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают», — сказал глава государства.

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«В щепки — и побыстрее»: Премьер Эстонии размечтался об уничтожении российских НПЗ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает атаковать НПЗ вопреки мирным усилиям США. Напомним, Life.ru сообщал об атаках ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. По словам вице-премьера России Александра Новака, удары произошли 14 октября, несмотря на обсуждение возможного энергетического перемирия.

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Александра Вишнякова
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