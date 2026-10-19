Снова не предупредили: Зеленский обрушился с претензиями на Запад после ночных ударов

Владимир Зеленский вновь пожаловался на западных партнёров, которые не предупредили Украину о ночных ударах российских войск. Своё недовольство он выразил 19 октября в Telegram-канале, сообщив также о повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

По словам украинского лидера, Киев снова не получил заблаговременной информации о готовящейся атаке. При этом политик обратил внимание не только на отсутствие разведданных, но и на проблемы с поставками вооружений. В частности, он упрекнул неназванных союзников в блокировании передачи ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе ВС России по военным объектам в Киеве и области. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия оборонной промышленности, склады крылатых ракет и беспилотников, а также центр обработки данных компании «Дата групп». Кроме того, российские войска поразили логистический узел «Файер пойнт», где, по информации ведомства, производили и хранили компоненты дальнобойных БПЛА и двигатели для ракет FP-5 «Фламинго». Под удар также попало столичное локомотивное депо, которое, как утверждает российская сторона, использовалось для размещения этого вооружения и комплектующих баллистических комплексов FP-9.