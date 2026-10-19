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Опубликовано 19 октября, 08:35

Ночная атака на Киев и область: что заявили в Минобороны России о поражённых объектах

Минобороны РФ: Армия России поразила объекты ВПК и ЦОД в Киеве и области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В ночь на 19 октября российская армия атаковала Киев и Киевскую область. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления ведомства, удар был массированным: для него использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

По данным российских военных, целями стали предприятия оборонной промышленности, склады крылатых ракет и беспилотников, а также центр обработки данных.

В Киеве после серии ночных взрывов остановились поезда и часть метро
В Киеве после серии ночных взрывов остановились поезда и часть метро

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников дальнего действия, местам их хранения и запуска на Украине. Для нанесения ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении пунктов временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Оксана Попова
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