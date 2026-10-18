ВС РФ нанесли удары по складам, цехам сборки дронов и транспортным объектам ВСУ
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Российские военные за сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников дальнего действия, местам их хранения и запуска на Украине. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.
В список поражённых целей, по данным ведомства, также вошли объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, и склад военно-технического имущества.
Для нанесения ударов российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны заявило о поражении пунктов временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее Life.ru сообщал, что с 10 по 16 октября ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военной промышленности Украины. По данным Минобороны, среди целей были предприятия ВПК, логистические центры, транспортная инфраструктура и мощности по производству беспилотников.