ВС РФ нанесли удары по складам, цехам сборки дронов и транспортным объектам ВСУ

Российские военные за сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников дальнего действия, местам их хранения и запуска на Украине. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.

В список поражённых целей, по данным ведомства, также вошли объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, и склад военно-технического имущества.

Для нанесения ударов российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны заявило о поражении пунктов временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.