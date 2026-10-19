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Опубликовано 19 октября, 00:53

В Киеве после серии ночных взрывов остановились поезда и часть метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В ночь на 19 октября в Киеве произошла новая серия взрывов. После ударов в нескольких районах украинской столицы пропало электричество, возникли перебои в работе железнодорожного транспорта. Также остановилась часть метрополитена.

По информации Telegram-канала SHOT, под удары попали крупнейшие киевские теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Канал также сообщает об атаках на электрические подстанции в разных районах города, склады боеприпасов и места хранения комплектующих для беспилотников. Для ударов преимущественно использовали реактивные беспилотники «Герань».

Местные СМИ пишут, что в Киеве сирены воздушной тревоги вновь включились уже после взрывов. По их данным, украинская сторона получила предупреждение об атаке с серьёзным опозданием. Журналисты связывают задержку с тем, что разведданные через американские системы поступили значительно позже обычного.

В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Накануне вечером пожары также произошли на объектах энергетической инфраструктуры в Тернопольской области Украины. Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям сообщила о возгораниях, причиной которых назвала российские удары.

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Лия Мурадьян
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