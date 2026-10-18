В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В пригороде Харькова произошёл взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём телеграм-канале. Власти официальных комментариев пока не давали.

На момент сообщения в части Харьковской области действовала воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Точное место и причина взрыва не уточняются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины после падения сбитого беспилотника загорелось складское здание на территории логистического комплекса. О повреждениях сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.