В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В пригороде Харькова произошёл взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём телеграм-канале. Власти официальных комментариев пока не давали.
На момент сообщения в части Харьковской области действовала воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Точное место и причина взрыва не уточняются.
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины после падения сбитого беспилотника загорелось складское здание на территории логистического комплекса. О повреждениях сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
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