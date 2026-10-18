Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 20:07

В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В пригороде Харькова произошёл взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём телеграм-канале. Власти официальных комментариев пока не давали.

На момент сообщения в части Харьковской области действовала воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Точное место и причина взрыва не уточняются.

Энергообъекты в Тернопольской области охвачены огнём после атаки ВС РФ
Энергообъекты в Тернопольской области охвачены огнём после атаки ВС РФ

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины после падения сбитого беспилотника загорелось складское здание на территории логистического комплекса. О повреждениях сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Больше новостей о происшествиях в России и за рубежом — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar