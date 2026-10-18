Во Львовской области после падения БПЛА загорелся склад

Во Львовской области Украины после падения сбитого беспилотника загорелось складское здание на территории логистического комплекса. О повреждениях сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам чиновника, инцидент произошёл около 11:20 в населённом пункте Малехов неподалёку от Львова. Украинская противовоздушная оборона, как утверждается, перехватила беспилотник, после чего стало известно о пожаре.

«Около 11:20 наша ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом. Повреждён логистический комплекс. Горит складское здание», — написал Козицкий в своём Telegram-канале.