Во Львовской области после падения БПЛА загорелся склад
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Во Львовской области Украины после падения сбитого беспилотника загорелось складское здание на территории логистического комплекса. О повреждениях сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
По словам чиновника, инцидент произошёл около 11:20 в населённом пункте Малехов неподалёку от Львова. Украинская противовоздушная оборона, как утверждается, перехватила беспилотник, после чего стало известно о пожаре.
«Около 11:20 наша ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом. Повреждён логистический комплекс. Горит складское здание», — написал Козицкий в своём Telegram-канале.
Ранее Life.ru сообщал о появлении реактивного беспилотника в небе над Львовом. По данным украинских мониторинговых каналов, 10 октября дрон достиг города, после чего местные жители услышали взрыв. Кроме того, 11 октября крупный пожар охватил складские помещения под Днепропетровском после удара беспилотника.
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