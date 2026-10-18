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Опубликовано 18 октября, 11:32

Во Львове раздался новый взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Во Львове утром 18 октября прогремел очередной взрыв. Об этом сообщил украинский «24 канал», также всё подтвердили корреспонденты украинского «Суспільного».

Перед этим мэр города Андрей Садовый предупреждал о беспилотнике, который двигался в направлении Львова. Градоначальник призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

На фоне происходящего в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее утром уже поступали сообщения о взрывах во Львове. Причина последнего взрыва пока не установлена. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступали.

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Ранее Life.ru рассказывал о взрыве во Львове 16 октября. Тогда в городе также звучали сирены воздушной тревоги, а местные СМИ сообщали о работе противовоздушной обороны.

Главные новости о боевых действиях и ситуации на Украине — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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