Во Львове раздался новый взрыв

Во Львове утром 18 октября прогремел очередной взрыв. Об этом сообщил украинский «24 канал», также всё подтвердили корреспонденты украинского «Суспільного».

Перед этим мэр города Андрей Садовый предупреждал о беспилотнике, который двигался в направлении Львова. Градоначальник призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

На фоне происходящего в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее утром уже поступали сообщения о взрывах во Львове. Причина последнего взрыва пока не установлена. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступали.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве во Львове 16 октября. Тогда в городе также звучали сирены воздушной тревоги, а местные СМИ сообщали о работе противовоздушной обороны.