Жителей Маневичей на Волыни срочно просят покинуть дома после взрыва на заводе

Жителей посёлка Маневичи в Волынской области Украины призвали срочно покинуть дома после взрыва и крупного пожара на промышленном предприятии. Особенно это касается семей, проживающих неподалёку от места происшествия. С предупреждением выступил глава местной общины Александр Гаврилюк.

Власти рекомендовали жителям района Тридцатка временно перебраться к друзьям или родственникам в другие части населённого пункта. Причиной стали густые клубы дыма, которые ветер начал относить в сторону жилой застройки.

По информации Волынской областной военной администрации, утром 18 октября в результате удара беспилотника загорелись складские и производственные помещения предприятия. Пламя охватило значительную территорию, а над посёлком поднялся плотный дым.

Остальным местным жителям посоветовали по возможности не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери, а также отключить приточную вентиляцию. На месте работают экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складах промышленного предприятия в Киевской области после атаки беспилотников. Тогда возгорание произошло в Бучанском районе. Спасателям удалось локализовать огонь, после чего специалисты продолжили ликвидацию последствий происшествия.