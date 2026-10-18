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Опубликовано 18 октября, 10:33

Жителей Маневичей на Волыни срочно просят покинуть дома после взрыва на заводе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Жителей посёлка Маневичи в Волынской области Украины призвали срочно покинуть дома после взрыва и крупного пожара на промышленном предприятии. Особенно это касается семей, проживающих неподалёку от места происшествия. С предупреждением выступил глава местной общины Александр Гаврилюк.

Власти рекомендовали жителям района Тридцатка временно перебраться к друзьям или родственникам в другие части населённого пункта. Причиной стали густые клубы дыма, которые ветер начал относить в сторону жилой застройки.

По информации Волынской областной военной администрации, утром 18 октября в результате удара беспилотника загорелись складские и производственные помещения предприятия. Пламя охватило значительную территорию, а над посёлком поднялся плотный дым.

Остальным местным жителям посоветовали по возможности не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери, а также отключить приточную вентиляцию. На месте работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складах промышленного предприятия в Киевской области после атаки беспилотников. Тогда возгорание произошло в Бучанском районе. Спасателям удалось локализовать огонь, после чего специалисты продолжили ликвидацию последствий происшествия.

Больше новостей о ситуации в зоне боевых действий и заявлениях военного командования — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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