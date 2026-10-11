В Киевской области после атаки БПЛА загорелись склады предприятия

В Бучанском районе Киевской области после ночной атаки беспилотника произошёл пожар в складских помещениях предприятия. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«В результате ночной атаки вражеского БПЛА возник пожар в складских помещениях. В настоящее время пожар локализован, продолжается его ликвидация. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Ранее военкор Борис Рожин показал видео падения разгонного блока ракеты американского ЗРК Patriot PAC-3 на жилые дома в Киеве. Он отметил, что ВСУ сохраняют ограниченный запас зенитных ракет для защиты административного квартала и ключевых энергообъектов столицы.