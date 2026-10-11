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Опубликовано 11 октября, 12:55

В Киевской области после атаки БПЛА загорелись склады предприятия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Бучанском районе Киевской области после ночной атаки беспилотника произошёл пожар в складских помещениях предприятия. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«В результате ночной атаки вражеского БПЛА возник пожар в складских помещениях. В настоящее время пожар локализован, продолжается его ликвидация. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом
На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом

Ранее военкор Борис Рожин показал видео падения разгонного блока ракеты американского ЗРК Patriot PAC-3 на жилые дома в Киеве. Он отметил, что ВСУ сохраняют ограниченный запас зенитных ракет для защиты административного квартала и ключевых энергообъектов столицы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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