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Опубликовано 16 октября, 09:47

Во Львове раздался взрыв, на западе Украины звучат сирены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Во Львове на западе Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. Журналисты не уточнили, в какой части города произошла детонация и что могло стать её причиной. На момент появления сообщения сирены воздушной тревоги звучали сразу в нескольких украинских регионах, включая Львовскую область. Дополнительной информации о происходящем местные источники не привели.

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Ранее Life.ru сообщал о взрывах во Львове во время воздушной тревоги. В январе 2026 года городские власти заявляли о повреждении объекта критической инфраструктуры, однако точный характер и масштаб последствий тогда не раскрывались.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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