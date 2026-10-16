Во Львове раздался взрыв, на западе Украины звучат сирены

Во Львове на западе Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. Журналисты не уточнили, в какой части города произошла детонация и что могло стать её причиной. На момент появления сообщения сирены воздушной тревоги звучали сразу в нескольких украинских регионах, включая Львовскую область. Дополнительной информации о происходящем местные источники не привели.

Ранее Life.ru сообщал о взрывах во Львове во время воздушной тревоги. В январе 2026 года городские власти заявляли о повреждении объекта критической инфраструктуры, однако точный характер и масштаб последствий тогда не раскрывались.