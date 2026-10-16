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Опубликовано 16 октября, 09:32

«Мста-С» достала цель за 20 км: Российская артиллерия снесла логово ВСУ под Харьковом

Минобороны сообщило об ударе «Мсты-С» по пункту дислокации ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские артиллеристы нанесли удар по пункту временного размещения ВСУ в Харьковской области из самоходной гаубицы «Мста-С» с дистанции 20 километров. Об уничтожении объекта сообщило Минобороны России.

Огонь по выявленной позиции открыли военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой дивизии. Подразделение входит в состав 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад». Старший наводчик с позывным Бутуз уточнил на опубликованных ведомством кадрах, что расстояние до цели составляло 20 километров.

В министерстве также рассказали о действиях российских подразделений в ДНР. Согласно представленным сведениям, расчёты FPV-перехватчиков ежедневно сбивают украинские беспилотники.

«Операторы несут постоянное дежурство», — отметили в ведомстве.

Военнослужащие, как утверждается, запускают аппараты независимо от времени суток, чтобы нейтрализовать воздушные цели ещё на подлёте.

ВСУ пытались атаковать тепловую инфраструктуру во Владимире
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Ранее Life.ru сообщал о перехвате украинских дронов под Красным Лиманом. Операторы группировки «Запад» при содействии специалистов радиоэлектронной борьбы и наблюдательных постов обнаруживали беспилотники ВСУ, после чего поражали их таранными ударами.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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