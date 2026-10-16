Российские артиллеристы нанесли удар по пункту временного размещения ВСУ в Харьковской области из самоходной гаубицы «Мста-С» с дистанции 20 километров. Об уничтожении объекта сообщило Минобороны России.

Огонь по выявленной позиции открыли военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой дивизии. Подразделение входит в состав 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад». Старший наводчик с позывным Бутуз уточнил на опубликованных ведомством кадрах, что расстояние до цели составляло 20 километров.

В министерстве также рассказали о действиях российских подразделений в ДНР. Согласно представленным сведениям, расчёты FPV-перехватчиков ежедневно сбивают украинские беспилотники.

«Операторы несут постоянное дежурство», — отметили в ведомстве.

Военнослужащие, как утверждается, запускают аппараты независимо от времени суток, чтобы нейтрализовать воздушные цели ещё на подлёте.

Ранее Life.ru сообщал о перехвате украинских дронов под Красным Лиманом. Операторы группировки «Запад» при содействии специалистов радиоэлектронной борьбы и наблюдательных постов обнаруживали беспилотники ВСУ, после чего поражали их таранными ударами.