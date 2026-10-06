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Опубликовано 6 октября, 17:46

Накрыли сверху: Российские FPV-перехватчики сбили дроны и боеприпасы ВСУ

FPV-перехватчики «Запада» протаранили дроны ВСУ под Красным Лиманом

Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотники ВСУ самолётного типа и барражирующие боеприпасы на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

FPV-перехватчики «Запада» протаранили дроны ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Telegram/Минобороны

Воздушные цели обнаружили расчёты беспилотных систем во взаимодействии со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами наблюдения. После идентификации к ним направили FPV-перехватчики. Российские операторы настигли беспилотники в воздухе и уничтожили их таранными ударами.

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Ранее морпех с позывным Лада рассказал, что на херсонском направлении сбил украинский разведдрон «Лелека» с надписью «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру» — так оператор просил сохранить аппарат, чтобы его не перевели в пехоту. Несмотря на просьбу, военный уничтожил цель. Также Life.ru сообщал об уничтожении бронетранспортёра Boxer и другой техники ВСУ FPV-дронами группировки «Запад» в районе Красного Лимана.

Больше новостей о применении беспилотников и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Обложка © Telegram/Минобороны России

Анастасия Никонорова
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