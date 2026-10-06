Накрыли сверху: Российские FPV-перехватчики сбили дроны и боеприпасы ВСУ

Воздушные цели обнаружили расчёты беспилотных систем во взаимодействии со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами наблюдения. После идентификации к ним направили FPV-перехватчики. Российские операторы настигли беспилотники в воздухе и уничтожили их таранными ударами.