Накрыли сверху: Российские FPV-перехватчики сбили дроны и боеприпасы ВСУ
FPV-перехватчики «Запада» протаранили дроны ВСУ под Красным Лиманом
Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотники ВСУ самолётного типа и барражирующие боеприпасы на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.
FPV-перехватчики «Запада» протаранили дроны ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Telegram/Минобороны
Воздушные цели обнаружили расчёты беспилотных систем во взаимодействии со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами наблюдения. После идентификации к ним направили FPV-перехватчики. Российские операторы настигли беспилотники в воздухе и уничтожили их таранными ударами.
Ранее морпех с позывным Лада рассказал, что на херсонском направлении сбил украинский разведдрон «Лелека» с надписью «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру» — так оператор просил сохранить аппарат, чтобы его не перевели в пехоту. Несмотря на просьбу, военный уничтожил цель. Также Life.ru сообщал об уничтожении бронетранспортёра Boxer и другой техники ВСУ FPV-дронами группировки «Запад» в районе Красного Лимана.
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Обложка © Telegram/Минобороны России