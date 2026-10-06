«FPV, не надо, please»: Морпех Лада сбил дрон с необычной просьбой на крыле

Украинский разведывательный беспилотник «Лелека» с просьбой не сбивать его стал одной из первых воздушных целей российского морпеха с позывным Лада. Об этом военнослужащий группировки войск «Центр» рассказал РИА «Новости».

Эпизод произошёл в мае 2025 года на херсонском направлении. При сближении FPV-перехватчика с целью оператор заметил оставленное на крыле послание: «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру».

По словам Лады, смысл надписи заключался в просьбе сохранить аппарат, поскольку после его потери украинского оператора могли перевести в пехоту. Несмотря на обращение, российский военнослужащий поразил БПЛА.

«Цель, конечно же, уничтожил», — констатировал морпех.

Позднее запись этого эпизода разошлась по Сети и легла в основу мемов. Морпех даже заказал шеврон с той самой фразой и теперь носит его на форме.

Ранее Life.ru рассказывал, как морпехи группировки «Центр» после трёх дней охоты уничтожили литовский разведывательный дрон Penguin на высоте 5,4 километра. О том перехвате также рассказывал боец с позывным Лада.