Бойцы морской пехоты из группировки войск «Центр» уничтожили литовский разведывательный дрон Penguin украинских военных на высоте 5,4 тысячи метров. Об этом РИА «Новости» рассказал военный с позывным Лада.

Как пояснил помощник начальника штаба по борьбе с БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морпехов, вражеский аппарат вёл разведку в зоне, за которую отвечают российские подразделения. Дрон засекли примерно на пяти с половиной километрах, после чего несколько дней пытались до него добраться.

«На третий день все-таки смогли на FPV-квадрокоптере, перехватчике обычном, подняться на 5,4 тысячи, сблизились и уничтожили. На (высоте., — Прим. Life.ru) 5,5 тысяч обнаружили, 5,4 тысячи — произошло сбитие, подрыв сделали прямо возле двигателя», — рассказал Лада.

Задачу, по его словам, выполнил расчёт с позывным Жнец. Лада рассказал, что раньше украинские аппараты старались облетать зону ответственности морпехов через соседние участки, но часть из них всё равно оказывалась в их поле действия.

Военный считает, что российские силы ещё не сбивали дроны на такой большой высоте.

Он также обратил внимание на то, что постоянное общение между операторами и теми, кто выпускает беспилотники, помогает дорабатывать технику и делать её применение эффективнее. Бойцы передают производителям свои замечания по улучшению аппаратов и комплектующих.

До этого Life.ru рассказывал, что бойцы группировки «Центр» неожиданно атаковали позиции ВСУ в Марьевке после взятия под контроль Золотого Колодезя. Во время наступления оператор БПЛА Кирилл Курандо поразил тяжёлый украинский дрон «Баба-яга». По данным Народного фронта, последовавший за этим взрыв уничтожил стоявший рядом склад с боеприпасами.