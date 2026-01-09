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Опубликовано 8 января, 23:41
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Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил факт нанесения удара по городу в ходе продолжающейся воздушной тревоги.

«Есть прилёт по объекту критической инфраструктуры», — написал он.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений от местных СМИ, в частности, издания «Страна.ua», которое ранее информировало о серии взрывов, зафиксированных во Львове. На данный момент нет информации о том, какой именно объект был поврежден и каков масштаб нанесённого ущерба.

В Сети появилось фото зарева над Львовом после прилёта, который по мощи сравнили с «Орешником»
В Сети появилось фото зарева над Львовом после прилёта, который по мощи сравнили с «Орешником»

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».

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Оксана Попова
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