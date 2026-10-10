Российский реактивный дрон впервые долетел до Львова на западе Украины

Реактивный беспилотник ВС РФ впервые достиг Львова, расположенного на западе Украины. Появление такого аппарата вблизи города может свидетельствовать о расширении географии применения высокоскоростных дронов. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы. Информацию о работе противовоздушной обороны подтвердили региональные власти.

Реактивный БПЛА во Львове. Видео © Telegram / Zahid WTF

Утром 10 октября во Львове объявили воздушную тревогу. По данным местных источников, беспилотник направлялся к городу, после чего жители услышали взрыв. Украинские военные сообщили, что речь шла об аппарате с реактивным двигателем.

Во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели вблизи областного центра. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

При этом неспокойная обстановка наблюдалась и в других западных регионах страны. Ночью и утром сообщения о взрывах поступали из Луцка и Ивано-Франковска. Местные власти также информировали об активности систем противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал, что новые российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. По оценке Владимира Зеленского, для перехвата таких аппаратов приходится задействовать истребители, что сопровождается значительным расходом боеприпасов.