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Опубликовано 10 октября, 08:22

Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу с оружием для ВСУ на пути в Одессу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Российские военные сообщили о поражении сухогруза, направлявшегося в Одессу с грузами военного назначения для ВСУ. Судно попало под удар беспилотников во время морского перехода. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, Российская армия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морскому транспорту, который используется для обеспечения вооружённых сил Украины.

В ходе одной из ночных атак целью стал грузовой корабль, следовавший в одесскую гавань. В Минобороны заявили об успешном поражении судна, однако его название, принадлежность и характер полученных повреждений не уточнили.

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Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов и топливных хранилищ в Одесской области. По данным российского оборонного ведомства, 5 октября под удар попало судно с военным имуществом в порту Черноморск. Ещё один сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии, был атакован в море южнее Одессы. Кроме того, военные заявили о повреждении запасов горючего, предназначенных для снабжения ВСУ.

Больше новостей о ситуации на передовой, действиях российских войск и ходе боевых операций — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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