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Опубликовано 18 октября, 18:56

Энергообъекты в Тернопольской области охвачены огнём после атаки ВС РФ

Обложка © Telegram / ДСНС Украины

Обложка © Telegram / ДСНС Украины

В Тернопольской области на Украине загорелись объекты энергетической инфрастукртуры. Информацией делится Государственная служба страны по ЧС. Причиной возгораний называются российские атаки.

«18 октября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру области. В результате попаданий возникли пожары», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что российские военные за сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников дальнего действия, местам их хранения и запуска на Украине. Для нанесения ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении пунктов временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Татьяна Миссуми
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