МИД РФ допустил изъятие до трёх тысяч храмов и монастырей УПЦ на Украине

Действия украинских властей могут привести к принудительному изъятию до трёх тысяч исторических храмов и монастырей Украинской православной церкви. Такая оценка содержится в опубликованном 24 августа докладе МИД России о положении канонической УПЦ.

В ведомстве утверждают, что региональные администрации Украины получили информацию об «аффилированности» Киевской митрополии с Русской православной церковью. По оценке российского МИД, это может стать основанием для расторжения договоров пользования храмами и монастырями, которые принадлежат государству.

«Это может привести к принудительному изъятию до трёх тысяч исторических храмов и монастырей УПЦ по всей территории Украины», — говорится в докладе МИД РФ.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в 2025 году действительно признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ. Ведомство заявляло, что митрополия не выполнила предписание устранить выявленные признаки такой связи. УПЦ с выводами украинской службы не согласилась и оспаривает их в судах.

В 2026 году украинская служба продолжила проверять отдельные структуры УПЦ. В частности, признаки аффилированности были выявлены у Почаевской лавры и Голосеевской пустыни, а по последней уже открыто судебное производство о прекращении юридического лица религиозной организации.

Правовой основой этих процедур стал принятый Верховной радой в августе 2024 года закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Российские власти и РПЦ расценивают происходящее как преследование канонической УПЦ, тогда как Киев объясняет меры необходимостью разрыва связей религиозных организаций с РПЦ.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на насельников Святогорской лавры. В результате атаки погиб монах Варсонофий, ещё два человека получили ранения. После случившегося правоохранительные органы начали расследование, а в УПЦ сообщили, что личности и мотивы нападавших устанавливаются.