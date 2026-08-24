«Это не метафора»: Дмитрук возложил на Зеленского ответственность за убийство монаха УПЦ

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук возложил на Владимира Зеленского ответственность за нападение на насельников Святогорской лавры, при котором погиб монах.

«Первый — это Зеленский! Он лично приказывает это делать! Это не метафора, это не политическое преувеличение!» — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.

По версии депутата, нападение стало продолжением давления на Украинскую православную церковь. В подтверждение своей позиции он упомянул прежние конфликты вокруг храмов УПЦ, а также нападения на священнослужителей. Связь этих событий с убийством в Святогорской лавре следствием не установлена.

Нападение произошло 23 августа около 11 часов возле Никольского храма на территории обители. По данным самой лавры, группа неустановленных лиц атаковала её насельников. Монах Варсонофий (Турянский) погиб, инок Григорий и проживавший в монастыре беженец Андрей Кириенко получили ранения. Позднее обоих перевезли на лечение в Харьков. Лавра сообщила, что по факту нападения возбуждено уголовное производство, следственные действия продолжаются. О мотивах преступления и личностях нападавших официально пока не сообщалось.