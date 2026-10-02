Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов получил в Нигерии пожизненный почётный титул высокого вождя народа игбо. После церемонии ему дали имя Озурумба I. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Священник РПЦ Максимов получил пожизненный титул вождя в Нигерии. Фото © Telegram/ Иерей Георгий Максимов

Титул священнослужителю пожаловал король игбо Игве Ннамчи Эммануил. Как рассказывал сам Максимов, церемония стала знаком уважения к нему как представителю Русской православной церкви.

Священник РПЦ Максимов получил пожизненный титул вождя в Нигерии. Фото © Telegram/ Иерей Георгий Максимов

«Сегодняшняя моя коронация или, точнее, возведение в вожди - это знак уважения и доверия. И он адресован не мне лично, потому что я здесь нахожусь в качестве представителя Русской Православной Церкви», — пояснил Максимов.

Максимов также сообщил, что большая группа представителей народа игбо, включая Игве Ннамчи Эммануила, готовится принять православие.

Патриарший экзархат Африки РПЦ действует с конца 2021 года. Он объединяет Северо-Африканскую и Южно-Африканскую епархии, а православные общины Нигерии относятся к первой из них. Сам Максимов в последние месяцы регулярно рассказывает о развитии приходов, гуманитарных проектах и миссионерской работе РПЦ на континенте.

Русская православная церковь в последние годы расширяет миссионерскую и социальную работу в Африке. В Нигерии действуют приходы РПЦ, а весной после нападения боевиков на христианские поселения церковные структуры помогали пострадавшим и участвовали в создании источников питьевой воды. Life.ru ранее писал о гибели прихожан РПЦ в Нигерии.