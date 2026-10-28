Ушаков: Переговорщики от Европы по Украине пока не рассматриваются

В Кремле пока не обсуждают кандидатуры европейских представителей для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. На данный момент существует договорённость лишь о возобновлении консультаций с участием России, США и Украины. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Поводом для вопросов стали телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, состоявшиеся 27 октября. Представители СМИ поинтересовались, может ли Москва в дальнейшем рассматривать этих политиков в качестве переговорщиков от европейской стороны.

«Пока об этом речи совершенно не идёт, никто ничего не рассматривает», — ответил Ушаков.

Помощник президента объяснил, что сейчас внимание сосредоточено на восстановлении уже согласованного трёхстороннего формата. Речь идёт именно о встрече делегаций России, Украины и Соединённых Штатов, а не о расширенных переговорах с участием европейских государств.

При этом вопрос о возможном подключении Европы к дипломатическому процессу окончательно не закрыт. Как ранее пояснял Ушаков, обсуждать кандидатуры европейских представителей можно будет на более позднем этапе. Пока же никаких конкретных решений на этот счёт нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, при каких условиях Москва готова обсуждать участие европейцев в переговорах по Украине. По словам дипломата, гораздо важнее не фамилия будущего представителя ЕС, а позиция, с которой он придёт за стол переговоров, поскольку нынешние требования Брюсселя российская сторона считает далёкими от реальности. Захарова также обратила внимание на то, что европейские политики продолжают делать ставку на военную поддержку Киева, не демонстрируя, по её оценке, готовности предметно обсуждать интересы безопасности России.