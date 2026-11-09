Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре несколько месяцев за закрытыми дверями обсуждали возможность прямого разговора с Владимиром Путиным. Европейские политики хотели наладить собственный канал связи с Москвой, не оставляя дипломатические контакты исключительно в руках Вашингтона. Подробности подготовки переговоров раскрыло Politico.

По информации издания, Стубб и Стёре давно поддерживают тесные отношения и регулярно обсуждают Россию. Окончательное решение связаться с Кремлём они приняли на фоне подготовки нового раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

Североевропейские лидеры сочли необходимым лично донести до российского президента свою позицию по украинскому урегулированию. При этом перед звонком они провели консультации с Владимиром Зеленским, чтобы согласовать содержание разговора.

Однако самостоятельная дипломатическая инициатива вызвала недовольство части европейских союзников. В частности, премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала действия коллег, посчитав, что подобные контакты необходимо тщательнее согласовывать с партнёрами. В Швеции также скептически оценили результаты переговоров.

В свою очередь, Стёре отверг претензии, связанные с недостаточной координацией. Норвежский премьер отметил, что его страна консультируется с союзниками, но не обязана получать разрешение всех европейских государств на проведение телефонных переговоров.

Разговор состоялся 27 октября в Хельсинки и продолжался около полутора часов. Помимо украинского конфликта, стороны затронули вопросы безопасности Балтийского региона и Северной Европы. Стубб и Стёре также приветствовали планы возобновления переговоров Москвы, Киева и Вашингтона.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стубб и Стёре официально запросили разговор с Путиным всего за три-четыре дня до звонка. Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что, несмотря на плотный график главы государства, для переговоров удалось найти время.