Глава дипломатии ЕС Кая Каллас может остаться без ведущей роли на переговорах по Украине, даже если Евросоюз получит место за столом обсуждений. Такой сценарий рассматривает итальянский портал L’AntiDiplomatico. Поводом стал прямой разговор Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии без участия Каллас.

По версии авторов, возможную делегацию ЕС могут возглавить представители, близкие к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Редакция считает, что самостоятельные дипломатические инициативы европейских стран обнажают противоречия во внешней политике объединения. Согласно оценке портала, Брюсселю не удалось сформировать общую стратегию в отношении России, а разногласия ослабляют его переговорные позиции. В результате ЕС рискует оказаться наблюдателем при обсуждении решений, затрагивающих европейскую безопасность.

Телефонная беседа Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре состоялась 27 октября. Политики звонили из Хельсинки после консультаций с украинской стороной. В канцелярии финского президента уточнили, что собеседники представляли собственные государства, а не Европу в целом.

Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта, безопасность на Балтике и Севере Европы. Они также приветствовали договорённость о возобновлении в первой половине ноября трёхсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Стубб и Стёре подтвердили намерение продолжать поддержку Киева, одновременно выступив за прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стубб и Стёре запросили разговор с Путиным за три-четыре дня до звонка. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, европейским политикам сразу сообщили о плотном графике российского лидера, однако время для беседы удалось найти. Разговор продолжался около полутора часов; Ушаков назвал его обстоятельным и содержательным. Для Стубба это был первый прямой контакт с Путиным после вступления в должность президента Финляндии.

Инициатива вызвала споры среди европейских союзников. Как сообщал Life.ru, премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала звонок, заявив, что его не согласовали с партнёрами. «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», — сказала она. При этом сам Стубб охарактеризовал беседу как откровенную и содержательную, подчеркнув необходимость прямого диалога с Россией.

Также Life.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о главе европейской дипломатии после её критики приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Дипломат сравнила Каллас с пугалом в европейском саду, заявив, что громкие заявления чиновницы уже не способны изменить ситуацию в самом Евросоюзе. Захарова также подчеркнула, что мнение главы евродипломатии относительно участия российского президента в саммите никто не запрашивал.