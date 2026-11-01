Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас с пугалом в саду Евросоюза. Так дипломат отреагировала на недовольство Каллас решением США пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Своё мнение Захарова высказала в интервью kp.ru.

«Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «ЕСовском прекрасном саду», — заявила представитель российского МИД.

Захарова пояснила, что обычно пугала устанавливают для защиты урожая от птиц. Однако, по её мнению, европейские политики за последние годы сами разрушили то, что должны были оберегать. В результате в Евросоюзе уже практически ничего не осталось, а Каллас продолжает выступать с громкими заявлениями.

«А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», — добавила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что никто не просил главу евродипломатии давать советы по организации саммита G20, а её мнение по этому вопросу никого не интересует.

Поводом для резкой реакции стали недавние заявления Каллас о возможном участии российского президента в саммите «Большой двадцатки». Глава дипломатии ЕС выразила опасение, что присутствие Путина на международном форуме может способствовать возвращению России к привычному участию в подобных мероприятиях. Саммит запланирован на 14–15 декабря в Майами.

При этом решение о личной поездке российского президента пока не принято. Ранее Life.ru писал, что к обсуждению участия Путина в саммите G20 Кремль планирует вернуться после ноябрьской встречи АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отметивший, что приглашение уже получено.

Между тем в Вашингтоне продолжают подчёркивать заинтересованность в диалоге. Как сообщал Life.ru, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп считает участие России в обсуждениях на площадке G20 важным. Американский госсекретарь также допустил проведение отдельных переговоров Трампа с Путиным и Си Цзиньпином на предстоящих международных саммитах, хотя конкретный график встреч пока не согласован.