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Регион
Опубликовано 25 октября, 12:52

Майами подождёт: Ушаков объяснил, когда в Кремле вернутся к вопросу о поездке Путина на G20

Ушаков: Поездку Путина на G20 в Майами обсудят после саммита АТЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами будут обсуждать после ноябрьской встречи АТЭС в китайском Шэньчжэне. Россия уже получила приглашение на декабрьский форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение [на саммит G20] мы получили», — рассказал представитель Кремля.

На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха ноябрьского саммита, Ушаков ответил утвердительно. «Естественно. Но я и говорю: в начале идёт ноябрь, а потом декабрь», — пояснил он.

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Ранее Life.ru сообщал, что окончательное решение об участии Путина в саммите «Большой двадцатки» пока не принято. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 октября подтвердил получение приглашения от американской стороны. По его словам, поездку будут рассматривать с учётом всех обстоятельств. Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря.

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Николь Вербер
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