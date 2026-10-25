Майами подождёт: Ушаков объяснил, когда в Кремле вернутся к вопросу о поездке Путина на G20
Ушаков: Поездку Путина на G20 в Майами обсудят после саммита АТЭС
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Решение о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами будут обсуждать после ноябрьской встречи АТЭС в китайском Шэньчжэне. Россия уже получила приглашение на декабрьский форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение [на саммит G20] мы получили», — рассказал представитель Кремля.
На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха ноябрьского саммита, Ушаков ответил утвердительно. «Естественно. Но я и говорю: в начале идёт ноябрь, а потом декабрь», — пояснил он.
Ранее Life.ru сообщал, что окончательное решение об участии Путина в саммите «Большой двадцатки» пока не принято. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 октября подтвердил получение приглашения от американской стороны. По его словам, поездку будут рассматривать с учётом всех обстоятельств. Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря.
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