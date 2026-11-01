Приём Владимира Путина на саммите G20 может сделать участие России в международных форумах привычным на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Такое опасение глава евродипломатии Кая Каллас высказала в интервью Bloomberg.

«Это вызывает много вопросов», — заявила Каллас.

О приглашении Путина госсекретарь США Марко Рубио сообщил 23 сентября. При этом согласие на личное участие российский лидер пока не дал: в конце октября Дмитрий Песков говорил, что решение ещё не принято.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Полученное приглашение пока не определяет формат участия Москвы в декабрьском саммите. Как писал Life.ru 25 октября, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о поездке Путина в Майами будут обсуждать после ноябрьской встречи АТЭС в китайском Шэньчжэне. Он подтвердил получение приглашения и отметил, что при рассмотрении планов будет иметь значение итог предшествующего саммита.