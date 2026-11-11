В Абу-Даби завершился второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Встреча 11 ноября продлилась менее двух часов, тогда как накануне делегации провели за обсуждениями около четырёх с половиной часов. На необычно короткую продолжительность заключительной встречи обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Столь быстрый финал консультаций может указывать на то, что основные предложения стороны обсудили ещё в первый день. После этого представителям трёх стран могло потребоваться время для согласования позиций со своим руководством.

Юнашев предположил, что перерыв между встречами использовали для получения окончательных решений по обсуждавшимся вопросам. В таком случае второй день понадобился лишь для того, чтобы подтвердить достигнутые договорённости либо сообщить об отказе от них.

Трёхсторонние консультации стартовали 10 ноября после продолжительного перерыва. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди тем встречи назывались вопросы безопасности, территориальные разногласия и гуманитарные меры, включая возможный обмен военнопленными. Первый день переговоров госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал как продуктивный, но предупредил, что урегулировать конфликт за сутки невозможно.