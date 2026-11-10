Владимир Зеленский положительно оценил первый день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвав консультации конструктивными и содержательными. По его словам, участники встречи обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности и меры по снижению напряжённости. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Встреча представителей трёх стран состоялась 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов при посредничестве Вашингтона. Первый день консультаций продолжался около четырёх с половиной часов с учётом перерыва.

Одной из тем переговоров стали гуманитарные вопросы, включая возможное освобождение и обмен военнопленных. Также стороны обсудили гарантии безопасности и шаги, которые могли бы способствовать деэскалации конфликта.

При этом конкретных договорённостей по перечисленным направлениям пока официально не объявлено.

Трёхсторонние консультации продолжатся 11 ноября. Ожидается, что участники вернутся к вопросам, по которым пока сохраняются разногласия.

Ранее Life.ru сообщал, что первый день переговоров в Абу-Даби завершился, но обсуждения продолжатся на следующий день. Встреча проходит на фоне попыток Вашингтона согласовать дальнейшие шаги к урегулированию украинского конфликта.