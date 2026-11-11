Обмен военнопленными между Россией и Украиной ожидается в числе результатов трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом консультаций. При этом окончательные договорённости пока официально не объявлены.

«Как ожидается, это один из итогов», — ответил собеседник агентства на вопрос о возможном обмене пленными.

При этом источник не стал раскрывать другие решения, которые могут принять участники встречи. На вопрос о возможных судьбоносных договорённостях он ответил коротко: «Дождёмся завершения раунда».