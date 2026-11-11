Обмен пленными может стать одним из итогов переговоров в Абу-Даби
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Обмен военнопленными между Россией и Украиной ожидается в числе результатов трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом консультаций. При этом окончательные договорённости пока официально не объявлены.
«Как ожидается, это один из итогов», — ответил собеседник агентства на вопрос о возможном обмене пленными.
При этом источник не стал раскрывать другие решения, которые могут принять участники встречи. На вопрос о возможных судьбоносных договорённостях он ответил коротко: «Дождёмся завершения раунда».
Переговоры России, США и Украины начались 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Первый день консультаций продлился около четырёх с половиной часов. В среду, 11 ноября, делегации продолжили обсуждение вопросов урегулирования конфликта, гарантий безопасности и гуманитарных мер. Возможность масштабного обмена пленными обсуждалась ещё в первый день встречи. Украинские СМИ сообщали о предварительной договорённости провести его в ближайшее время.