Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ходе трёхсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. При этом окончательные выводы о результатах встречи можно будет сделать только после завершения консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские переговорщики поддерживают постоянную связь с руководством страны. Однако раскрывать подробности обсуждений до окончания очередного раунда пока преждевременно.

«Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби. И наша делегация на месте уже расскажет об этом», — пояснил Песков.

Напомним, 11 ноября в столице ОАЭ продолжились консультации представителей России, США и Украины. Встречи проходят в закрытом формате, без присутствия журналистов. Среди основных тем — урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности.

Накануне Life.ru сообщал, что Песков допустил возможность прямой связи российских переговорщиков с Путиным из Абу-Даби. По словам представителя Кремля, необходимость оперативных докладов президенту зависит от развития переговорного процесса.