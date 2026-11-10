Позвонят Путину прямо из Абу-Даби? Песков объяснил, как доложат о переговорах
Песков допустил связь делегации с Путиным во время переговоров в ОАЭ
Обложка © Life.ru
Кремль не намерен раскрывать подробности трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби до их завершения. При этом российская делегация может связаться с президентом Владимиром Путиным прямо по ходу консультаций, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, решение о возможном докладе президенту в режиме онлайн будет зависеть от того, как пойдут переговоры. Если срочной необходимости в консультации с Путиным не возникнет, участники российской делегации смогут представить результаты уже после возвращения в Москву.
Таким образом, возможность оперативной связи с главой государства предусмотрена, однако обязательного подключения Путина к переговорному процессу не анонсировано.
Ранее Песков подтвердил в комментарии журналистам, что консультации в Абу-Даби будут проходить за закрытыми дверями. Одной из центральных тем станут вопросы безопасности и взаимных гарантий для сторон.
Переговоры России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Публичных договорённостей по итогам нового раунда консультаций пока не объявлено.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль обозначил гарантии безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби. Подробности о составе делегаций, повестке и ходе консультаций собраны в отдельном материале Life.ru.
Больше новостей о международных переговорах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.