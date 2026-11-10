Кремль не намерен раскрывать подробности трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби до их завершения. При этом российская делегация может связаться с президентом Владимиром Путиным прямо по ходу консультаций, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение о возможном докладе президенту в режиме онлайн будет зависеть от того, как пойдут переговоры. Если срочной необходимости в консультации с Путиным не возникнет, участники российской делегации смогут представить результаты уже после возвращения в Москву.

Таким образом, возможность оперативной связи с главой государства предусмотрена, однако обязательного подключения Путина к переговорному процессу не анонсировано.

Ранее Песков подтвердил в комментарии журналистам, что консультации в Абу-Даби будут проходить за закрытыми дверями. Одной из центральных тем станут вопросы безопасности и взаимных гарантий для сторон.

Переговоры России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Публичных договорённостей по итогам нового раунда консультаций пока не объявлено.