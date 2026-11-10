Украинская делегация на переговорах с Россией и США в Абу-Даби получила от Владимира Зеленского полномочия обсуждать любые вопросы урегулирования конфликта. Об этом 10 ноября заявил глава переговорной группы Киева, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров во время открытия трёхсторонней встречи.

«У нас были очень продуктивные дискуссии с представителями США на протяжении последнего года и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. У нас есть мандат от Зеленского обсуждать все темы», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Таким образом, Киев заявляет о готовности рассматривать весь круг вопросов в рамках переговорного процесса. При этом Умеров не уточнил, распространяются ли полномочия делегации на принятие окончательных решений или возможное подписание соглашений.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходят 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как ранее сообщали в Кремле, одной из основных тем встречи станут гарантии безопасности. Также предполагается обсудить возможные меры по снижению риска эскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

До начала трёхсторонних консультаций украинская делегация провела отдельные встречи с представителями европейских государств, НАТО и Еврокомиссии. Киев заявил, что намерен согласовывать позиции с партнёрами по вопросам безопасности и послевоенного восстановления.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии российской делегации в Абу-Даби. Подробности состава переговорных групп и основных вопросов встречи собраны в отдельном материале Life.ru.